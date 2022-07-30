«АвтоВАЗ» примет решение о судьбе автозавода в Ижевске к сентябрю

Ранее глава Удмуртии заявлял, что закрытия производственной площадки в Ижевске не будет. Фото: Амир Закиров

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов по поручению главы региона Александра Бречалова встретился с лидером Первичной профсоюзной организации Ижевского автозавода Виктором Назаровым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на встрече обсуждался режим простоя,обусловленный санкционным давлением на страну и дефицитом целого ряда комплектующих.

В разговоре Семенов подчеркнул, что в сложившейся на заводе ситуации не может быть простых решений. По его словам, власти региона находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. Сейчас «АвтоВАЗ» формирует новую индустриальную стратегию, направленную на развитие предприятия и бренда LADA. При этом оцениваются различные сценарии загрузки производственных площадок в Тольятти и Ижевске в интересах всего коллектива группы компаний, численность которого превышает 40 тысяч человек.

Финальные решения будут приняты после их утверждения Советом директоров в августе-сентябре 2022 года. При этом отмечается, что закрытия производственной площадки в Ижевске не будет. Напомним, ранее об этом заявлял глава республики.

«На нашем особом контроле вопрос трудоустройства тех, кто в текущих условиях примет для себя решение сменить место работы или окажется вынужден это сделать. В республике есть несколько крупных производственных организаций, которые уже сейчас готовы приять на работу новых сотрудников, в том числе высококвалифицированных специалистов. Базы таких предприятий у нас есть», - добавил Ярослав Семенов.

Напомним, в начале марта автозавод в Ижевске приостановил сборку машин из-за нехватки электронных компонентов. Часть сотрудников перевели в режим простоя. Позднее «АвтоВАЗ» заявил о переносе летнего корпоративного отпуска на апрель.

В конце апреля глава региона заявил, что режим простоя на Ижевском автозаводе может продлиться до сентября.

В мае Минпромторг России объявил о переходе российских активов компании Renault в государственную собственность. Доля Renault в концерне «АвтоВАЗ» в размере 67,69% была передана под управление ФГУП «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Остальные акции автоконцерна сохранит за собой «Ростех».

На следующий день в ходе выступления на сессии Госсовета Удмуртии Александр Бречалов отметил, что ситуация на ижевском автозаводе остается «понятной и стабильной», а правительство республики активно взаимодействует с руководством предприятия.

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