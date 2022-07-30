Разлив нефтепродуктов произошел в верховьях Ижевского пруда

Фото: yaroslav_semenov
В верховьях Ижевского пруда произошел разлив нефтепродуктов, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
«Сейчас на объекте работают 4 сотрудника поисково-спасательной службы, 9 представителей муниципальной службы спасения, а также 2 плавсредства и 2 единицы техники, оснащённой спецоборудованием, предназначенным для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», - написал он.
Площадь загрязнения составляет порядка 50 кв.м.
Сейчас специалисты приступили к ликвидации пятна. Инспектор регионального Минприроды и специалист лаборатории отберут пробы для установления концентрации загрязняющих веществ
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