Пассажирский автобус провалился в яму на улице Красноармейской в Ижевске

Автобус попал задним колесом в провал дорожного полотна. Фото: Александр Замятин, vk.com/udmurtiya18rus

Вечером 31 июля в социальных сетях появились сообщения о пассажирском автобусе, который попал задним колесом в провал дорожного полотна недалеко от Центрального автовокзала на улице Красноармейской.

«Проезда нет. Копают слева справа от автобуса. Видимо грунт осыпался под асфальтом и провалился», – написал очевидец в группе ИГГС во «ВКонтакте».

О пострадавших не сообщается.

Отметим, ранее на данном участке ограничивали движение в связи ремонтом теплосетей.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.

«Подрядной организацией оперативно организованы работы по извлечению автобуса. Место ограждено, установлены предупреждающие и информационные знаки, регулирующие движение автотранспорта на данном участке. Произведена временная подсыпка щебнем. Восстановительные работы начнутся после анализа причин просадки грунта», – сообщила пресс-служба мэрии в комментариях к посту.

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