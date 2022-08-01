Пассажирский автобус провалился в яму на улице Красноармейской в Ижевске

Автобус попал задним колесом в провал дорожного полотна. Фото: Александр Замятин, vk.com/udmurtiya18rus
Вечером 31 июля в социальных сетях появились сообщения о пассажирском автобусе, который попал задним колесом в провал дорожного полотна недалеко от Центрального автовокзала на улице Красноармейской.
«Проезда нет. Копают слева справа от автобуса. Видимо грунт осыпался под асфальтом и провалился», – написал очевидец в группе ИГГС во «ВКонтакте».
О пострадавших не сообщается.
Отметим, ранее на данном участке ограничивали движение в связи ремонтом теплосетей.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.
«Подрядной организацией оперативно организованы работы по извлечению автобуса. Место ограждено, установлены предупреждающие и информационные знаки, регулирующие движение автотранспорта на данном участке. Произведена временная подсыпка щебнем. Восстановительные работы начнутся после анализа причин просадки грунта», – сообщила пресс-служба мэрии в комментариях к посту.
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