Житель Удмуртии собирался профинансировать медицинский нацбат Украины

Мужчине вынесено официальное предостережение Фото: Архив КП

Жителю Удмуртии вынесено официальное предостережение о недопустимости госизмены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

По данным ведомства, в феврале 2022 года мужчина собирался оказать финансовую помощь Вооруженным силам Украины и медицинскому националистическому батальону в деятельности, направленной против безопасности РФ.

С учетом отсутствия объективной стороны состава преступления ему было направлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены.

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