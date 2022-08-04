Житель Удмуртии собирался профинансировать медицинский нацбат Украины

Мужчине вынесено официальное предостережение
Фото: Архив КП
Жителю Удмуртии вынесено официальное предостережение о недопустимости госизмены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
По данным ведомства, в феврале 2022 года мужчина собирался оказать финансовую помощь Вооруженным силам Украины и медицинскому националистическому батальону в деятельности, направленной против безопасности РФ.
С учетом отсутствия объективной стороны состава преступления ему было направлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены.
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