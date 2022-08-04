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Общество4 августа 2022 10:45

Житель Удмуртии собирался профинансировать медицинский нацбат Украины

ФСБ предупредила жителя Удмуртии о недопустимости финансирования Вооруженных сил Украины
Дмитрий Коренев
Мужчине вынесено официальное предостережение

Мужчине вынесено официальное предостережение

Фото: Архив КП

Жителю Удмуртии вынесено официальное предостережение о недопустимости госизмены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

По данным ведомства, в феврале 2022 года мужчина собирался оказать финансовую помощь Вооруженным силам Украины и медицинскому националистическому батальону в деятельности, направленной против безопасности РФ.

С учетом отсутствия объективной стороны состава преступления ему было направлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены.

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