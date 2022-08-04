Житель Ижевска получил реальный срок за вождение в состоянии наркотического опьянения

34-летний житель Ижевска предстал перед судом за вождение в состоянии наркотического опьянения Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске 34-летний местный житель предстал перед судом за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления.

«В конце января 2022 года в состоянии опьянения подсудимый управлял автомобилем «Volvo», передвигаясь по улицам Ижевска. У дома № 457 по ул. Карла Маркса был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД», - говорится в сообщении.

В анализах его биологической среды было обнаружено наркотическое вещество «мефедрон».

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства (в том числе состояние здоровья подсудимого и его матери) и приговорил его к трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на 3 года лишил его права на управление транспортными средствами.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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