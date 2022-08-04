Александра Сырова зарегистрировали кандидатом на должность главы Удмуртии

ЦИК Удмуртии зарегистрировал Александра Сырова кандидатом на должность главы Удмуртии

ЦИК Удмуртии зарегистрировал Александра Сырова кандидатом на должность главы республики. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Ранее из 57 подписей, которые он предоставил, две были в поддержку другого кандидата, а одна признана недостоверной. Сыров воспользовался возможностью заменить этот лист другим, оформленным по закону. ЦИК признала достоверность подписи.

По словам историка и политолога Александра Юрпалова, непонятна позиция штаба данного кандидата.

«Ведение избирательной кампании региональным отделением КПРФ с каждым годом всё больше напоминает некий цирк. Уже около недели коммунисты везде трубят о том, что их кандидата на пост Главы республики Александра Сырова как-то ущемляют и не позволяют ему зарегистрироваться из-за нескольких неточностей в документах. Для чего была создана шумиха? Для чего в соцсетях писались душераздирающие посты о том, как на избирком давит власть? Для чего проводились пикеты, которые подавались под соусом «последнего и решительного боя коммунистов?» – отметил политолог.

По мнению Александра Юрпалова, данные действия могли быть связаны с тем, что нужно было заполнить информационную повестку.

«Почему в их социальных сетях нет, например, информации о рабочих поездках в районы? Не публикуется информация о решении проблем избирателей? Неужели сказать и показать нечего?», - подчеркнул политолог.

Независимый GR-консультант Марат Баширов в телеграм-канале отметил, что сценарий предстоящих выбор неожиданно оказался выгодным.

«Сразу две оппозиционные парламентские партии - КПРФ И СРЗП, - умудрились выдвинуть на выборах главы республики кандидатов с крайне сомнительным бэкграундом, которые отзеркалили друг друга и усилили, удвоили эффект в глазах населения республики. Бречалов на фоне оппонентов с уголовными делами выглядит ещё более сильно и уверенно, с понятными успехами работы за 5 лет и внятными планами дальнейшего развития региона», - пояснил он.

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