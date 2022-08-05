На трассе под Ижевском насмерть сбили пешехода

ДТП произошло на 16-м километре автодороги Ижевск – Малая пурга в Завьяловском районе. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В ночь на 5 августа на 16-м километре автодороги Ижевск – Малая пурга в Завьяловском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 00:10 43-летний водитель автомобиля Ford Ranger сбил неустановленного мужчину, переходившего неосвещенный участок дороги справа налево, будучи в темной одежде без световозвращающих элементов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил смертельную травму», - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы, движущиеся вне населенного пункта в темное время суток, обязаны иметь при себе световозвращающие элементы. Идти следует по краю проезжей части навстречу движению. Пересекать дорогу можно лишь убедившись в отсутствии транспортных средств.

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