Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 6 августа

Ближайшей ночью местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500м и менее Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 6 августа местами по Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«По информации Удмуртского гидрометцентра, ночью 6 августа местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500м и менее», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют использовать противотуманные фары и вести транспортное средство с особой осторожностью, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать обгонов и резкого торможения.

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