В Можге зафиксировали массовую гибель голубей

Фото: ГУ ветеринарии по Удмуртии

В Можге в связи с обращениями жителей специалисты ГУ ветеринарии по Удмуртии выехали на место массового скопления трупов голубей. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе выезда был отобран материал для исключения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

«В настоящее время, после проведенных лабораторных исследований получен отрицательный результат на высокопатогенный грипп птиц. Исследования на болезнь Ньюкасла и орнитоз птиц продолжаются», - говорится в сообщении.

Также запланирован отбор материала на исключение отравления птицы химическими веществами.

ГУ ветеринарии Удмуртии напоминает, что в России складывается неблагоприятная ситуация по заболеваниям животных и птиц, таким как африканская чума свиней, грипп птиц, бруцеллез, ящур.

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