Александр Бречалов зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Удмуртии

Фото: пресс-служба ЦИК УР

5 июля Центризбирком Удмуртии зарегистрировал еще двух кандидатов на пост главы республики. Как сообщает пресс-служба ЦИК, этот статус получили Владимир Сегал (выдвинут Партией пенсионеров) и Александр Бречалов («Единая Россия»).

Таким образом, регистрация кандидатов на пост главы Удмуртии завершена. В выборах примут участие 6 кандидатов. Ранее ЦИК зарегистрировал Тимура Ягафарова (ЛДПР), Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду»), Георгия Лещева («Зеленая альтернатива») и Александра Сырова (КПРФ).

Выдвинутый Партией возрождения России Сергей Антонов снялся с выборов. 3 августа Центризбирком лишил статуса кандидата выдвинутого от «Коммунистов России» Юрия Мишкина, поскольку он не предоставил необходимые для регистрации документы.

«Сегодня зарегистрировали 5 и 6 кандидатов на выборы главы региона. Ими стали действующий глава Удмуртии А. Бречалов, выдвинутый от партии Единая Россия, и представитель партии пенсионеров Владимир Сегал. И если по регистрации предыдущих кандидатов были вопросы, которые необходимо было решать комиссии ЦИК, то по текущим кандидатам у комиссии вопросов не возникало. Сама регистрация большинства кандидатов довольно рутинная процедура, и только отдельные кандидаты сделали из этого шоу. Это и не удивительно, если нет полноценной программы, то приходится делать из всей кампании шоу. На этом фоне очень выгодно выглядят слова «Верьте только делам», - прокомментировал Раиль Галиахметов, член Общественной палаты Удмуртской Республики.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета пройдут 9–11 сентября.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Можге зафиксировали массовую гибель голубей

Выпуск электрокаров и меры поддержки работников: итоги приезда президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова на Ижевский автозавод

Маленькая девочка чуть не утонула в пруду в Завьяловском районе Удмуртии

Вылечиться без лекарств и антибиотиков возможно?