11 жителей Удмуртии госпитализировали с коронавирусом за последние сутки

Летальных случаев нет. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 11 жителей Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 3 684 теста на коронавирус, выявлено 79 новых случаев. В числе заболевших 10 детей до 14 лет, 12 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

52 человека выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 568 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.163 981 человек выздоровели. 4 047 человек скончались.

На утро 6 августа 1 122 человека наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 57 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 1 человек — в тяжелом состоянии, из них 0 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 600 жителей региона. Из них 559 597 прошли через оба этапа вакцинации. 182 616 жителей республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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