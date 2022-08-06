Главные фонтаны Ижевска отключат для технических работ

Фонтан на Центральной площади Ижевска отключат для технического обслуживания. Фото: архив

Фонтаны на Центральной площади столицы Удмуртии отключат для технического обслуживания. Об этом сообщает администрация города.

8 и 22 августа внимание уделят светомузыкальному фонтану у Государственного театра оперы и балета.

15 августа - круглому фонтану между КЦ «Россия» и ДК «Металлург».

Специалисты планируют слить воду в подземных чашах, промыть их от налета, провести обеззараживание, очистить фильтрационные установки от мусора и песка. В указанные дни фонтаны работать не будут.

Стоит отметить, что вода в фонтанах постоянно циркулирует и обновляется. При жаркой погоде проводится полное техническое обслуживание раз в две недели.

Обращаем внимание горожан на то, что круглый фонтан для купания не предназначен.

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