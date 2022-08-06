Группа «ЮТА» выступит на праздничном концерте для ветеранов Удмуртии

Группа «ЮТА» выступит в Удмуртии. Фото: архив

6 августа в поселке Балезино в Удмуртии состоится торжественное мероприятие ко Дню ветеранов локальных войск. Поздравить ветеранов, вручить благодарственные письма и грамоты приедет глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Первый раз День ветеранов локальных войн в Балезино провели в 1998 году. Это день памяти тех, кто выполнил свой долг перед Родиной. Его отмечают ежегодно. В 2022 году это мероприятие пройдет в 24-ый раз.

Каждый год север Удмуртии принимает у себя гостей почти со всех городов и районов республики - солдаты, прошедшие «горячие» точки, родные и близкие солдат, которые погибли на войне в Афганистане, Северной Осетии, Чечне. В этом году на мероприятие пригласили семьи земляков, которые погибли в ходе специальной операции на Украине.

Гостей праздника ждет насыщенная программа: выставка боевого оружия и техники, мастер-классы по сборке и разборке стрелкового оружия, музейная выставка «Солдат войны не выбирает», возложение цветов и венков к монументу погибших земляков, мини-футбол ветеранов локальных войн с детским футбольным клубом, армейская каша.

В концертной программе примут участие солисты и вокальные коллективы Балезинского района и Ижевска.

Специальным гостем праздника станет группа «ЮТА». Музыкальный коллектив поддерживает солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Группа исполнит свою концертную патриотическую программу.

Праздник завершится торжественным фейерверком.

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