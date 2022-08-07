Рождаемость в Ижевске сократилась почти на 9 процентов

Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек - 51,2% и 48,8% соответственно Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске за первые 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 3 262 новорожденных, что на 286 (8,7%) меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в городском Управлении ЗАГС.

«Число семей, зарегистрировавших рождение «первенцев» составило 39,7%, «вторых» детей – 36,4%, «третьих» - 18,2%. В остальных семьях родились «четвертые», «пятые» и «шестые» дети», - говорится в сообщении.

Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек - 51,2% и 48,8% соответственно. В 43 семьях родились двойни, что заметно больше, чем в первом полугодии 2021 года – тогда таких семей было 29.

23% малышей родились вне брака (за первые 6 месяцев прошлого года – 19,7%). 10 детей родились у несовершеннолетних матерей (в 2021 году – 12).

С начала года в Ижевске усыновили 19 детей (за аналогичный период прошлого года – 11).

За рассматриваемый период был составлен 3 881 акт о смерти (в I полугодии 2021 г. – 4 592). Отмечается, что по итогам I полугодия текущего года число актов о смерти превышает число актов о рождении на 619 (в I полугодии 2021 г. – 1 044).

В городе зафиксировано снижение числа зарегистрированных актов о заключении брака - за первые 6 месяцев 2022 года заключено 1 518 браков, что на 222 меньше, чем в I полугодии прошлого года. При этом снизилось и число разводов – с начала года развелись 1 255 семей, или на 63 меньше, чем в прошлом году.

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