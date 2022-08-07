На перекрестке улиц Кирова и Пушкинской в Ижевске рабочие завершили укладку трамвайных путей

Движение транспорта через данный перекресток будет закрыто до 04:00 завтрашнего дня

В Ижевске на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской завершена укладка новых трамвайных путей. Об это сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«Служба пути "ИжГЭТ" завершила ремонтные работы на данном перекрестке. В течение полутора дней были убраны старые бетонные плиты, уложена новая рельсошпальная решетка», - говорится в сообщении.

Рабочие заменили 150 метров одиночного трамвайного пути. Подрядчик приступил к асфальтированию проезжей части и пространства между рельсами.

Напомним, движение транспорта через данный перекресток будет закрыто до 04:00 завтрашнего дня.

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