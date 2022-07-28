В Ижевске временно закроют движение на перекрестке Кирова – Пушкинская

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда. Фото: izh.ru

В Ижевске с 20:00 5 августа до 04:00 8 августа ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с ремонтом трамвайного переезда.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Напомним, до конца дня 1 августа в столице Удмуртии закрыто движение по улице Красной от К. Либкнехта до переулка Интернационального (здесь идет строительство водопровода). Также в ночь на 31 июля в связи с ремонтом теплотрассы будет перекрыт проезд Копровый на участке от улицы Автозаводской до улицы Спортивной.

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