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Общество8 августа 2022 3:59

377 тонн продукции свиноводства отправили из Удмуртии в Монголию с начала года

Вся продукция признана безопасной и соответствует требованиям страны-импортера
Дмитрий Коренев
Оформлено 46 ветеринарных сертификатов

Оформлено 46 ветеринарных сертификатов

Фото: Константин ИВШИН

С начала 2022 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проинспектировало отправку из Удмуртии в Монголию 377 тонн продукции свиноводства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На каждый вид мясной продукции (шпик, шкурка, грудинка, щековина из свинины, грудино-реберный бескостный отруб) оформлено 46 ветеринарных сертификатов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся продукция прошла лабораторные испытания, в ходе которых была признана безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера.

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