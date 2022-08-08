377 тонн продукции свиноводства отправили из Удмуртии в Монголию с начала года

Оформлено 46 ветеринарных сертификатов
Фото: Константин ИВШИН
С начала 2022 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проинспектировало отправку из Удмуртии в Монголию 377 тонн продукции свиноводства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На каждый вид мясной продукции (шпик, шкурка, грудинка, щековина из свинины, грудино-реберный бескостный отруб) оформлено 46 ветеринарных сертификатов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вся продукция прошла лабораторные испытания, в ходе которых была признана безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера.
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