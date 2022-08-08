4 года колонии получил житель Можги за изнасилование в гостинице

Преступление было совершено 20 января 2022 года в одной гостиниц Можги Фото: Амир Закиров

В Можге суд признал 22-летнего местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, преступление было совершено 20 января этого года в одной гостиниц Можги. Как установлено следствием и судом, в период с 04:00 до 09:00 пьяный мужчина избил и изнасиловал 31-летнюю женщину.

В рамках расследования были проведены биологическая, медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы, допрошены свидетели.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

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