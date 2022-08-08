Тело 68-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске

В тот день мужчины вместе выпивали в квартире потерпевшего. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

4 августа в квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске было обнаружено тело 68-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, по обвинению в убийстве задержан 38-летний ранее судимый знакомый погибшего.

По данным следствия, в тот день мужчины вместе выпивали в квартире потерпевшего. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и несколько раз ударил им собутыльника.

«В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался», - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.

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