В Ижевске появятся три памятника специалистам IT-отрасли

В Ижевске планируют установить композицию из трех скульптур, посвященных олицетворяющих IT-отрасль Фото: Амир Закиров

В Ижевске появится композиция из трех скульптур, олицетворяющих IT-отрасль: программиста, системного администратора и связиста. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, с такой инициативой выступили местные IT-компании.

«Идею разработать и разместить в Ижевске скульптуры, посвященные IT-профессиям, подали наши компании, а мы ее поддержали. Важно повышать статус IT-отрасли, показывать, что республика сфокусирована на развитии цифровых технологий, и тем самым привлекать внимание к Удмуртии кадров из других регионов. Исходя из этого Минцифра УР, Центр цифровых технологий УР, АНО «Цифровая экономика УР» и IT-компании региона решили увековечить труд IT-специалистов», – передает пресс-служба главу регионального Минцифры Тимура Меджитова.

Триптих будут устанавливать поэтапно. В первую очередь городская Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов примет решение по скульптуре программиста, затем - системного администратора и связиста.

Скульптура программиста будет представлять из себя бронзовую арт-группу, включающую в себя 185-сантиметровую человеческую фигуру, стол с компьютером и лампой, стул и тумбу. Жителям Ижевска предлагают принять участие в голосовании по выбору места для ее установки.

Первую часть композиции планируют реализовать в 2023 году, после завершения сбора средств от спонсоров и меценатов.

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