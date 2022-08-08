27-летнего пешехода насмерть сбили на трассе в Удмуртии

Молодой человек скончался на месте. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 5 августа на 61-м километре автодороги Игра – Глазов в Глазовском районе Удмуртии под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Установлено, что около 21:47 водитель автомобиля Hyundai Getz – 34-летняя женщина – сбила 27-летнего молодого человека. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«По предварительными данным, пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода, в темное время суток без световозвращающих элементов», - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы, движущиеся вне населенного пункта в темное время суток, обязаны иметь при себе световозвращающие элементы. Идти следует по краю проезжей части навстречу движению. Пересекать дорогу можно лишь убедившись в отсутствии транспортных средств.

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