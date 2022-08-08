Определен порядок размещения партий в бюллетене на выборах депутатов госсовета Удмуртии

Фото: ЦИК УР
8 августа в результате жеребьевки был определен порядок расположения политических партий на грядущих выборах в Госсовет Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.
В жеребьевке принимали участие представители региональных отделений партий.
Порядок размещения наименований и эмблем партий в бюллетене:
1. «Справедливая Россия За правду»
2. «Родина»
3. Партия пенсионеров
4. ЛДПР
5. «Единая Россия»
6. «Новые люди»
7. КПРФ
8. «Зеленая альтернатива»
Напомним, выборы депутатов госсовета Удмуртии седьмого созыва пройдут 9-11 сентября.
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