Житель Удмуртии украл в магазине барсетку с 1 млн рублей

Предприниматель случайно оставил барсетку с деньгами и документами в торговом зале, когда отправился в примерочную. Фото: скриншот видео

В Ижевске задержан подозреваемый в краже барсетки с 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Ранее в полицию с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Он пояснил, что случайно оставил барсетку с деньгами и документами в торговом зале, когда отправился в примерочную.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных, в том числе, с использованием записей с камер видеонаблюдения «Безопасный город», сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Ижевска», - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина зашел в магазин одежды после потерпевшего и обнаружил плохо лежащую барсетку. Заглянув внутрь, он не смог устоять перед соблазном и похитил сумку.

В ходе обыска полицейские изъяли барсетку, однако в ней оказалась лишь ключи и четверть от находившейся в ней до кражи суммы – 250 тысяч рублей. Задержанный пояснил полицейским, что документы он выбросил, а часть денег успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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