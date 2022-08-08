Александр Попов из Татарстана назначен новым замминистра здравоохранения Удмуртии

Новым замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Александр Попов. Фото: пресс-служба Минздрава УР

Новым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначен Александр Попов, ранее возглавлявший Городскую поликлинику №7 в Набережных Челнах (Республика Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«С Удмуртией меня связывают самые теплые отношения. Я учился в Ижевской медакадемии, здесь работают многие мои однокурсники. Кроме того, во время учебы я убедился в высоком профессионализме медицинского сообщества и рад присоединиться к команде Минздрава Удмуртии», — отметил Александр Попов (цитата по пресс-службе МЗ УР).

К новым обязанностям он приступил сегодня, 8 августа.

Справка КП

Александр Попов родился в 1980 году Татарстане. В 2004 году окончил Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия».

Работал детским хирургом Государственного автономного учреждения здравоохранения «Камский детский медицинский центр», заместителем главного врача Менделеевской центральной районной больницы, заместителем руководителя Управления здравоохранения города Набережные Челны.

В 2017 - 2022 годах - главный врач набережночелнинской Городской поликлиники №7.

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