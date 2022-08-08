За минувшие выходные в водоемах Удмуртии утонули 3 человека

За минувшие выходные в водоемах Удмуртии утонули три человека. Фото: envato.com

За минувшие выходные в водоемах Удмуртии утонули три человека. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Алексей Анохин.

Так, в субботу в Ягуле утонул 19-летний молодой человек. Не умея плавать, он зашел в воду в сильно нетрезвом состоянии.

«Причем купался он с помощью вспомогательного средства - видимо, это был надувной круг», - прокомментировал Алексей Анохин в видеообращении на странице ГУ МЧС России по республике во «ВКонтакте».

В тот же день в Ижевске утонул 24-летний житель Пермского края. Купались они вдвоем с товарищем.

Накануне мужчина 1974 года рождения пытался переплыть Каму, однако его затянуло под баржу возле берега.

С начала сезона на водных объектах республики утонули уже 35 человек, в том числе 3 ребенка.

«Мы почти догнали показатель прошлого года на аналогичный период. Разница в том, что в прошлом году жара у нас началась очень рано, и люди начали гибнуть с мая. В том году жаркая погода установилась намного позже. И если брать показатели за июль, то мы превысили уже многократно», - рассказал Алексей Анохин.

В МЧС призывают жителей соблюдать правила безопасного поведения на водоемах, не купаться в нетрезвом состоянии, а также следить за родными и близкими людьми - особенно это касается детей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Определен порядок размещения партий в бюллетене на выборах депутатов госсовета Удмуртии

Тело 68-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске

4 года колонии получил житель Можги за изнасилование в гостинице

Вылечиться без лекарств и антибиотиков возможно?