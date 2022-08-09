В Удмуртии выбрали названия для новых сортов картофеля

Второй новый сорт картофеля Фото: пресс-служба УрО РАН

Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН выбрали три лучших названия для новых сортов картофеля. Об этом сообщает пресс-служба УрО РАН.

С вариантами названий комиссия определилась еще в конце июня. Победителей выбирали из участников конкурса, который запустил исследовательский центр.

Название для нового сорта картофеля должно соответствовать ряду требований: название должно быть новым для этой культуры, оно должно легко запоминаться и произноситься, и если в нем есть привязка к территории, то это должен быть тот регион, в котором выведен сорт.

После рассмотрения и обсуждения предложенных вариантов комиссия выбрала три подходящих варианта, которые соответствовали всем требованиям.

Для первого сорта выбрали сорта название «Занла».

Первый новый сорт картофеля. Фото: пресс-служба УрО РАН

В переводе оно означает «голубой». Кроме того, название имеет отсылку к другому слову – «Занлагаш» (в разных диалектах произношение несколько отличается): так у удмуртов принято говорить, пробуя самый первый урожай, чтобы и в следующем году все уродилось хорошо.

Второму сорту выбрали название «Зангари».

Это слово в Удмуртии достаточно известное. Оно переводится как «голубой, синий, сиреневый». У этого варианта было два автора.

Третий сорт решили назвать «Первомай».

Третий новы сорт картофеля. Фото: пресс-служба УрО РАН

Это названии содержит в себе несколько смыслов. Во-первых - это название в честь поселка Первомайский, в котором работает Удмуртский НИССХ. Именно здесь были выведены все три этих сорта. Во-вторых, для многих людей оно будет ассоциироваться с Праздником весны и труда – примерно в этот период в нашей стране начинают посадочные работы.

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