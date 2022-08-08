Аэропорт Ижевска получил разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса

Новое двухэтажное здание площадью 10 849,89 кв. м будет рассчитано на 400 пассажиров в час Фото: Амир Закиров

Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало аэропорту столицы Удмуртии разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор ОАО «Ижавиа» Александр Синельников.

Согласно документации, новое двухэтажное здание площадью 10 849,89 кв. м будет рассчитано на 400 пассажиров в час. Также объект включает в себя резервуары пожарного запаса воды с насосной станцией, две трансформаторные подстанции, две дизельные электростанции, локальные очистные сооружения ливневых стоков и площадку для холодильных установок

Напомним, в январе 2022 года председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение между правительством республики и АО «Аэропорт Ижевск» о проекте соглашения о строительстве нового аэровокзального комплекса. Согласно проекту, в текущем году в его реализацию планируется инвестировать более 3,1 млрд руб.

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