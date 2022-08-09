Бездомного мужчину зарезали на Восточном поселке в Ижевске

Накануне случившегося мужчины вместе выпивали. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту гибели 33-летнего бездомного уроженца Киясовского района Удмуртии, чье тело было обнаружено 8 августа в районе Восточного поселка. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, по подозрению в убийстве задержан его знакомый - ранее судимый 39-летний ижевчанин.

Накануне случившегося подозреваемый и потерпевший вместе сдали цветной металл, а на вырученные деньги купили алкоголь и стали употреблять его по месту жительства подозреваемого.

«В ночь с 7 на 8 августа между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес знакомому несколько ножевых ранений, отчего он скончался», - говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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