В Ижевске снесли ларек на улице 9 Января

Администрация Ижевска не стала продлевать договор аренды, но это не помешало предпринимателю продолжать свою деятельность. Фото: пресс-служба УФССП по УР

В Ижевске демонтировали торговый киоск на остановке общественного транспорта «Торговый техникум» (ул. 9 Января). Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Ранее в суд с заявлением о демонтаже ларька обратилась администрация города. Владельцу не продлили договор об аренде, однако это не помешало киоску продолжить работу, в том числе незаконно продавать алкогольную и спиртсодержащую продукцию.

В установленные законом сроки владелец решение суда не исполнил, в связи с чем было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав потребовал от должника добровольно освободить участок.

«Однако предприниматель не торопился освобождать территорию, принадлежащую городу. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с гражданина исполнительского сбора в размере 5 000 рублей и назначил дату принудительного демонтажа», - говорится в сообщении.

В конце концов, чтобы не нести расходы по сносу и не усугублять ситуацию, владелец самостоятельно демонтировал торговую точку.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последние новости Ижевска на утро 9 августа: новый аэровокзальный комплекс и три памятника специалистам IT-отрасли

В Удмуртии выбрали названия для новых сортов картофеля

Жителя Ижевска признали виновным в организации занятий проституцией

Одни ставки растут, другие снижаются: стоит ли сейчас покупать жилье?