В Ижевске перекроют движение по улице 1-й Тверской

В Ижевске на улице Тверской будут строить теплотрассу. Фото: Яндекс.Карты

В Ижевске на улице 1-й Тверской будут монтировать трубопроводы для подключения строящегося жилого комплекса к централизованной системе теплоснабжения. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», в связи с этим с 10 августа эта улица будет закрыта для движения транспорта.

С 10 по 19 августа будет ограничено движение от жилого дома на 1-й Тверской, 54 до здания школы №60 (1-я Тверская, 58). С 19 по 31 августа будет дополнительно перекрыто движение до Шабердинского тракта - таким образом, нельзя будет проехать от школы до тракта.

31 августа будет закрыт участок дороги от дома на 1-й Тверской, 54 до школы на 1-й Тверской, 58.

С 31 августа до 30 сентября останется закрытым проезд на участке дороги между 1-й Тверской, 54 и Шабердинским трактом.

Отмечается, что работы согласованы с администрацией города и ГИБДД. На участке будет организована временная схема расстановки дорожных знаков.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бездомного мужчину зарезали на Восточном поселке в Ижевске

В Ижевске снесли ларек на улице 9 Января

Жителя Ижевска признали виновным в организации занятий проституцией

Одни ставки растут, другие снижаются: стоит ли сейчас покупать жилье?