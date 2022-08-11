Застрявшую на острове во время града семью спасли в Удмуртии

Семья застряла на маленьком острове Сарапульского района в непогоду. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

В Удмуртии напротив деревни Дулесово Сарапульского района спасли семью с острова. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики.

В семье двое взрослых и пятеро детей. Они отправились отдыхать на излюбленный остров напротив деревни. Их туда подвез лодочник, который в условленное время вечером должен был забрать обратно. Но внезапно начались ливень, гроза и град.

Тогда семья обратилась за помощью к спасателям. За ними немедленно отправился экипаж.

Жителям напоминают, что во время отдыха на воде нужно проверять прогноз погоды и соблюдать правила безопасности.

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