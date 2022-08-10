Тонущую 9-летнюю девочку спасли на пруду в Ижевске

К счастью, поблизости оказались двое мужчин, которые вытащили девочек из воды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске 9-летняя девочка чуть не утонула в городском пруду. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, инцидент произошел накануне, 9 августа.

Девочка пришла на пляж без родителей, в сопровождении своей 16-летней двоюродной сестры. Девушка посадила кузину к себе на плечи, таким образом они стали прогуливаться по воде.

«В какой-то момент старшая девочка оступилась (провалилась в яму), и от испуга малышка стала кричать», - говорится в сообщении.

Поблизости оказались двое мужчин, которые вытащили девочек из воды.

В МЧС просят родителей быть бдительными и не отпускать своих детей одних на водоемы. Напомним, с начала сезона в водоемах Удмуртии утонули уже 35 человек, в том числе трое детей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Человеческие кости нашли в лесу в Увинском районе Удмуртии

27-летний мужчина погиб при падении с шестого этажа на стройке в Ижевске

Частично парализованного мужчину ищут в Ижевске

Одни ставки растут, другие снижаются: стоит ли сейчас покупать жилье?