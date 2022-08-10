Тонущую 9-летнюю девочку спасли на пруду в Ижевске

К счастью, поблизости оказались двое мужчин, которые вытащили девочек из воды
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске 9-летняя девочка чуть не утонула в городском пруду. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, инцидент произошел накануне, 9 августа.
Девочка пришла на пляж без родителей, в сопровождении своей 16-летней двоюродной сестры. Девушка посадила кузину к себе на плечи, таким образом они стали прогуливаться по воде.
«В какой-то момент старшая девочка оступилась (провалилась в яму), и от испуга малышка стала кричать», - говорится в сообщении.
Поблизости оказались двое мужчин, которые вытащили девочек из воды.
В МЧС просят родителей быть бдительными и не отпускать своих детей одних на водоемы. Напомним, с начала сезона в водоемах Удмуртии утонули уже 35 человек, в том числе трое детей.
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