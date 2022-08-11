Молодому лосю помогли выбраться из отстойника в Удмуртии

Лось не мог выбраться сам из отстойника в Удмуртии. Фото: скриншот видео
В деревне Поршур-Тукля молодой лось застрял в отстойнике фермы. Об этом этом рассказал в своем Telegram-канале министр природных ресурсов Денис Удалов.
Местные жители тут же бросились спасать животное. О нем сообщили в диспетчерскую Минприроды.
Для освобождения сохатого использовали спецтехнику колхоза. До места происшествия ехали на бульдозере, затем с экскаватором откапывали от масс. В итоге полуторагодовалый лось выбрался сам и вернулся в среду обитания. У него не было видимых повреждений.
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