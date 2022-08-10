Житель Удмуртии вырастил на приусадебном участке более 150 кустов конопли

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

57-летний нигде неработающий житель деревни Двигатель Воткинского района задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, мужчина вырастил на своем приусадебном участке более 150 кустов конопли.

Помимо живых растений, при обыске по месту жительства было обнаружено ведро с синтетическим наркотиком растительного происхождения массой 1,2 кг.

При обыске было обнаружено ведро с синтетическим наркотиком растительного происхождения массой 1,2 кг. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

Отмечается, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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