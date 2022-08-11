Сквер на перекрестке улиц Степной и Парашютной отремонтируют в Ижевске

Часть повреждений оставили сами жители. Фото: пресс-служба Ижевска
10 августа комиссия осмотрела сквер на перекрестке улиц Степной и Парашютной, на который жаловались в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Проверяющие отметили деформацию древесно-полимерной доски. Из нее сделана большая часть элементов сквера. Также немало повреждений оставили отдыхающие: сломанные урны, разрисованные скамейки, оторванные части ограждения.
Подрядчику направили требование устранить дефекты в течение недели. В ближайшие дни покрасят скамейки и восстановят ограждение. До конца сезона обновят покрытие сцены-подиума и установят новые урны.
Также в сквере планируют установить видеонаблюдение и увеличить количество патрулей полиции по вечерам.
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