В России предложили ужесточить наказание за прилюдные действия сексуального характера

С точки зрения автора проекта, некоторые отдыхающие ведут себя недопустимо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы и действия сексуального характера, совершаемые в публичных местах, недавно предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Как сообщает RT, идея продиктована неподобающим поведением отдыхающих граждан.

Тем не менее, юристы находят подобные меры несколько преувеличенными.

«У нас есть административное правонарушение. Раздевание в общественном месте — это мелкое хулиганство, если будет раздевание перед детьми, то там включается Уголовный кодекс. Уже и так всё прописано законодательно», — заявила в беседе с изданием адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С начала 2022 года 271 житель Удмуртии скончался от алкогольной кардиомиопатии

Заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич переходит работать в Государственную корпорацию развития России

Напавший на микрофинансовую организацию мужчина в темных очках задержан в Удмуртии

Поддерживающий ремонт сделают на Славянском шоссе в Ижевске