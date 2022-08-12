Еще одного солдата, погибшего на Украине, похоронили в Ижевске

В Удмуртии простились с еще одним погибшим бойцом Фото: Архив КП

Накануне, 11 августа в Ижевске простились с гвардии ефрейтором Михаилом Третьяковым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Михаил за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, представлен к Ордену Мужества посмертно.

Вся необходимая помощь оказывается его семье в полном объеме.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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