Гороскоп на 13 августа: Девы почувствуют бабочек в животе, а Весы выйдут из апатии

В Рыбах проснется страсть к пению Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВНЫ

Вы можете с кем-то сильно поссориться. Звезды не объясняют, что именно создаст риски такого исхода, но советуют вам быть внимательнее к другим людям. Старайтесь не провоцировать конфликт.

ТЕЛЬЦЫ

На Тельцов сегодня упадет непосильный, на первый взгляд, груз, справиться с которым им поможет только сила воли и огромное трудолюбие. Самым сложным для вас будет начать работу. Но в итоге, вы обязательно втянетесь в процесс, который в конце концов покажется интересным.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня день концентрации, систематизации и подготовки к решительным действиям перед судьбоносными событиями. У Близнецов может появиться страх перемен. Постарайтесь понять, что порядок в жизни не может быть наведен раз и навсегда.

РАК

Сегодня могут всплыть тени прошлого, и заранее непонятно, будут ли они приятными. Возможно, вы придумаете аргументы на тот самый спор пятилетней давности. Или, наоборот, вам откроется чей-то секрет, который испортит впечатление о человеке. Не зацикливайтесь на этих мыслях, они все равно не повлияют на ваше будущее.

ЛЕВ

Пришло время с чем-то или кем-то прощаться. Вы находитесь в точке, которая станет для вас поворотным моментом. Если вы уволились с работы, то обязательно найдете новую. Потеря долгосрочных отношений тоже, хоть и принесет массу негативных эмоций, но в конце концов приведет вас к правильным выводам.

ДЕВА

Спешите любить. Неожиданно в животе появятся бабочки, а мир вокруг покажется безумно красивым. Вы улыбаетесь случайным прохожим и дарите хорошее настроение окружающим. Вечером ожидайте приятный сюрприз от второй половинки, а если у вас ее нет, самое время начать поиски или признаться старому знакомому в своей симпатии.

ВЕСЫ

Настало время выходить из апатии, в которую вы успели попасть за последнее время. Сегодня вы сможете выбраться из этого состояния и встать на путь личностного роста. Проявите терпение, вы не сможете достичь всего и сразу, однако и мелкими шагами вы сможете исполнить все ваши мечты.

СКОРПИОН

Ваши желания сегодня могут пойти вразрез с вашими обязанностями. Возможен выбор между работой и семьей. Будет сложно найти компромисс, но, приложив достаточно усилий, вы сможете прийти к благоприятному выходу из ситуации.

СТРЕЛЕЦ

Вам просто необходима эмоциональная встряска, чтобы принести в жизнь что-то новое. Вы заинтересуетесь в духовном развитии. Постарайтесь в ближайшее время установить в жизни новые правила. Расставьте личные границы, чтобы ничего не отвлекало вас от реализации намеченных целей.

КОЗЕРОГ

Вы не можете найти новый способ поднять ваше материальное положение. Попробуйте отложить этот вопрос на будущее и не тратить на него силы сегодня. Все равно эти попытки не приведут к нужному результату.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет что-то новое. Возможно, вы откроете что-то новое внутри себя, будет это любовь к вышиванию или желание пробежать марафон. Водолеям не стоит бояться нового, все изменения позволят вам стать лучшей версией себя.

РЫБЫ

Вам сегодня весь день будет очень хотеться петь, даже если вы не очень это умеете. Просто вокруг происходит столько хорошего, что вам просто необходимо выплескивать куда-то позитивную энергию. Советуем не отнекиваться от своего приподнятого настроения и закончить день на приятной ноте в компании дорогих людей.

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