Администрация Ижевска дала комментарий по поводу состояния водонапорной башни на ул. Бородина

Фото: очевидец

Власти Ижевска ответили на запрос «Комсомолки» по поводу водонопарной башне на улице Бородина. Ранее сообщалось, что башню очистили от рисунков. Но на следующий день читатели «Комсомолки» сообщили, что граффити по-прежнему на том же месте.

Администрация Ижевска сообщила, что весной этого года поисково-спасательный отряд убрал территорию и очистил лишь информационную табличку и внутреннее пространство. Но полноценная работа пока проведена не была.

На данный момент определяется состав, виды и объемы работ. Эксперты составляют акт технического состояния башни. В городском бюджете планируют заложить деньги на проектирование и составление технического задания. Подрядчика хотят найти на аукционе. Работы планируют провести в 2023 году.

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