Табельное оружие использовали в Удмуртии, чтобы остановить «Дэу Нексию» на трассе М7

Водитель представлял опасность для окружающих. Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии

Поздним вечером на трассе М7 пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить «Дэу Нексию», которая ехала на огромной скорости. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС и попытался скрыться. Экипаж включил маячки и специальный звуковой сигнал, а затем начал преследовать машину.

Водитель двигался на огромной скорости, пытаясь уйти от погони. Тогда правоохранители решили использовать табельное оружие. Автомобилю повредили переднее колесо, и он остановился. 34-летний водитель оказался пьян. Машину отправили на спецстоянку, в отношении мужчины составили административные материалы.

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