Пьяного тракториста осудили в Удмуртии на четыре месяца

Мужчина сель за руль трактора в состоянии алкогольного опьянения и поехал по трассе Фото: Архив КП

В Юкаменском районе осудили местного жителя, который пьяным управлял трактором. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Это произошло утром в июне 2022 года. Мужчина ехал по дороге «Юкаменское – Красногорское». Там его задержали сотрудники ДПС.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление). Мужчину осудили на четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили три года управлять транспортом. Приговор не вступил в законную силу.

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