Психолог рассказала, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть без отпуска

В отпуске рекомендуют оставаться без связи
Фото: Амир Закиров
Татьяна Петухова, психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, рассказала, к каким последствиям может привести длительное отсутствие отпуска. Об этом сообщает RT (18+).
При долгом отсутствии отдыха могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, повышается тревожность, ухудшаются адаптивные функции.
«Есть трудоголики — очень часто это невротический трудоголизм, которым не стоит гордиться. Здоровая личность — это про баланс и про понимание того, что необходимо организму. Если мы не будем этого давать, мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот «бассейн» иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию», – высказалась эксперт.
Если человек во время отпуска остается на связи, отдых не будет полноценным.
«Люди иногда говорят, что им что-то лень делать, что они часто болеют… Редко кто задумывается, что это могут быть сигналы организма, что нужно отдохнуть. Когда человек игнорирует отдых, через какое-то время он заболевает и не понимает, а всё потому, что организм заставляет взять перерыв», – добавила Татьяна Петухова.
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