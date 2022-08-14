В больницы Удмуртии в течение суток госпитализировано 16 человек

Количество заболевших в республике снова растет. Фото: Мария Бакланова

За сутки в республике выявлено 157 случаев коронавируса. В числе заболевших 13 детей до 14 лет и 32 человека старше 65 лет.

77 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом, из них 1 на ИВЛ. 52 человека выписаны, летальных случаев нет.

700 376 человек всего вакцинировали. Из них 560 804 получили второй компонент. 192 603 человека прошли ревакцинацию.

Всего на 14 августа в Удмуртии зарегистрировано 169 527 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 164 451 человек выздоровел. 4 050 летальных случаев, из них 3 849 - с подтвержденным диагнозом.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

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