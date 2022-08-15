С начала 2022 года 132 раза вылетала санавиация к пациентам в Удмуртии

Санавиация Удмуртии. Фото: vk.com/a.brechalov

В 2022 году санавиация Удмуртии вылетали на помощь 132 раза: экстренно доставили в больницы 119 пациентов и 13 раз выезжали для консультации или операций. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Трижды вертолет садился на ипподром, чтобы максимально оперативно транспортировать пациентов в кардиоцентр и республиканскую детскую больницу. Сегодня наша «воздушная скорая» совершила 600-й вылет с начала работы. Пилоты и врачи доставили в республиканскую инфекционную больницу мужчину из Сюмсинского района», - отметил Бречалов.

Отметим, санавиация работает в Удмуртии уже три года благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Чаще всего врачи вылетают на помощь пациентам с инфарктами и инсультами, ожогами, травмами, когда от скорости врачей зависит жизнь.

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