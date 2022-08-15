Кабину машины буквально сплющило
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Авария со смертельным исходом произошла утром 13 августа на 21 км автодороги «Нылга-Вавож» Вавожского района Удмуртии. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по региону, погиб 58-летний водитель.
Мужчина автомобиля «МАЗ» с прицепом, по предварительным данным, не справился с управлением. Он съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево.
Водитель грузовика врезался в дерево в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Водитель скончался на месте происшествия.
Грузовик был с прицепом
Сейчас по факту ДТП проводится расследование.
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