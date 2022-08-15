17-летнего водителя скутера сбили в Ижевске

Авария с участием скутера в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 12 августа в Ижевске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя скутера. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДДД по Удмуртии.

Напротив дома №81 по ул. Ворошилова 48-летний водитель автомобиля«Сузуки СХ-4» при повороте налево не предоставил преимущество в движении. И столкнулся с движущимся в прямом, встречном направлении скутером «SigmaSport».

Скутером управлял 17-летний юноша, стаж управления которого всего 1 месяц.

Авария с участием скутера в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате аварии юноша получил травмы. Его увезли в больницу.

Ранее стало известно, что во дворе дома на ул. Кунгурцева сбили 9-летнего мальчика.

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