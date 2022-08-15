Работу над проектом продления проспекта Калашникова возобновили в Ижевске

Проспект Калашникова в Ижевск. Скриншот с ЯндекКарт

В Ижевске вновь заговорили о проекте продления проспекта имени Михаила Калашникова. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев дал задание подготовить документы по планировке территории на участке от ул. 40 лет Победы до ул. Бабушкина, где планируют строительство проспекта. Соответствующее постановление появилось на сайте города.

Главному управлению архитектуры и градостроительства Администрации города необходимо подготовить задание на проектирование, а также подготовить проект постановления о назначении и проведении общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории.

Схема границ расширения проспекта для разработки документации. Фото: постановление главы Ижевска

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев заявлял, что по предварительным оценкам стоимость проекта по реконструкции проспекта Калашникова составляет 9,5 млрд рублей.

Напомним, планы по реконструкции проспекта Калашникова начали обсуждать в 2017 году. Проспект хотели расширить и продлить до улицы Удмуртской через Восточный поселок. В 2018 году глава республики Александр Бречалов заявил о приостановке проекта.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Есть ритуал красть невест»: уроженка Екатеринбурга представила удмуртскую национальность на телеканале «Ю»

Водитель грузовика врезался в дерево в Удмуртии

Новый пешеходный переход появится на ул. 10 лет Октября в Ижевске