Без горячей воды останутся почти 150 домов в Соцгороде Ижевска

Идет испытание теплосетей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 16 по 22 августа в Ижевске в районе Соцгорода и прилегающих к нему улиц пройдут испытания теплосетей, поэтому горячей воды здесь не будет. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс».

«Теплотрассы испытают на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя. Это позволит выявить изношенные участки, провести своевременный ремонт», - говорится в сообщении ведомства. Отметим, работы выполняются в рамках 28 этапа испытаний магистральных трубопроводов.

Итак, горячей воды не будет:

- Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;

- Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а;

- К. Либкнехта 59, 61, 63, 65, 67, 69;

- Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198;

- Краева 21, 25, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 50;

- Ленина 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 32а, 34, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

- Орджоникидзе 36, 42, 52а;

- Пастухова 92, 94, 96, 98, 98а, 100;

- Пушкинская 158, 162, 162а, 164, 182, 184, 186;

- Советская 16, 18, 20, 22Б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38;

- Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

Жителям напоминают, что в процессе испытаний теплосетей возможен выход воды, образование промоин и провалов. Будьте внимательны.

При обнаружении повреждений коммуникаций звоните по тел. 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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