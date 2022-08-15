Трое рабочих погибли в горящем мебельном производстве в Ижевске

Крупный пожар произошел в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 15 августа, в Ижевске при пожаре в двухэтажном производственном здании на ул. Воткинское шоссе погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехали следователи, проводятся допросы очевидцев. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Удмуртии.

Пожар произошел около 12 часов. На момент прибытия пожарных горел второй этаж здания, шел густой черный дым.

Помещение занимала коммерческая организация, занимавшаяся изготовлением мебели.

В огне погибли 3 человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В огне погибли трое мужчин – работников предприятия.

По предварительным данным, они производили сварочные работы в непосредственной близости от места хранения поролона.

Другие работники предприятия сами эвакуировались из здания, они не пострадали.

55 человек боролись с огнем Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас на месте работают следователи СК, проводятся допросы очевидцев. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Отметим, площадь пожара составила 180 кв.м. С огнем боролись 55 человек и 20 единиц техники.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Есть ритуал красть невест»: уроженка Екатеринбурга представила удмуртскую национальность на телеканале «Ю»

С погибшим на Украине рядовым простились в Удмуртии

Склад стройматериалов по ул. Зимняя сгорел в Ижевске