42-летний житель Сарапула обвиняется в убийстве своего отца

От полученных травм пожилой мужчина скончался Фото: Ирина БУРЦЕВА

Мужчина проживал вместе со своим 68-летним отцом, и вместе они часто употребляли спиртные напитки. В июне 2022 года между ними произошла ссора, и разъяренный сын несколько раз ударил родителя кулаками по голове. Пенсионер скончался на месте.

«На основании собранных следствием доказательств уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

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